VAL DELLA TORRE. Bruciano boschi nel Torinese, evacuate 15 persone

Una quindicina di persone sono state evacuate in via precauzionale dalle case della frazione Brione, nel comune di Val Della Torre (Torino) in seguito a un grosso incendio divampato oggi alle pendici del monte Musinè. Le fiamme, alimentate dal forte vento, sono arrivate a minacciare le case a circa 150 metri del rogo. Una decina di squadre dei vigili fuoco, con l’ausilio di tre autobotti, due autopompa serbatoio e un elicottero, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. A quanto si apprende, l’incendio sarebbe partito da sterpaglie e si è rapidamente prorogato per le forti raffiche di vento, fino a 80-90 km nella valle, e la siccità degli ultimi 40 giorni.

