Uno che manda affanculo l’altro, quasi metà che non votano il presidente del Senato, l’altra metà che lo vota con la stampella di qualcuno della prima metà che non avrebbe dovuto votare ma vota uguale. Era dai tempi di Cicciolina che non si vedevano spettacoli tanto edificanti, di sublime livello sia sotto il profilo politico sia (soprattutto) sotto quello culturale e linguistico. Una legislatura sadomaso, viene da pensare, con quelli che si mandano a dar via il didietro gratis, senza nemmeno tema di essere ripresi dalle telecamere Rai che danno la cerimonia, cerimonia si fa per dire, in diretta.

Vaffanmocca, piciu, badola, vattela prendere nel didietro e quant’altro il peggior lessico nostrano può prestare all’uomo della strada, quindi anche al Senatore o alla Senatrice di turno che, uomo o donna della strada anch’egli, tale si dimostra fino in fondo. C’è da esserne contenti. Del resto sono le persone che dovranno tirarci fuori dalla merda, per tenere botta sul linguaggio usato da loro, e farlo in fretta, senza traballare e dando impulso a due tre cosette facili facili: fermezza sull’atlantismo, su cui sono divisi e si manderanno di nuovo a dar via gli organi l’uno con l’altro, energia e gas che mancano e mancheranno sempre più (nessuno sa assolutamente da che parte girare gli occhi e/o il cappello per chiedere l’elemosina), crisi economica alle porte che, già con uno come Draghi al timone non sarebbe stato facile contrastare, con questi che si mandano affanmocca rischia di diventare irrisolvibile.

Dal momento che anche noi settimesi siamo italiani, proverei, almeno dal punto di vista istituzionale, a scrivere a questi signori richiamandoli a un contegno consono al ruolo che hanno e alla enorme responsabilità che si sono presi: ci vogliono idee, determinazione, dialogo, non basta il consenso, ricevuto peraltro raccontando sonore balle su pensioni, redditi e guerra. I problemi sono tutti lì e vanno affrontati, risolti, possibilmente prima che faccia freddo, in tutti i sensi. Il didietro freddo non va bene, potrebbe diventare scomodo, o inutile, sia per chi manda che per chi viene mandato.

