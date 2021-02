Vaccini over 80: da lunedì pre-adesioni con medici di base. Toccherà al medico compilare l’adesione per i propri assistiti, indicando una priorità ‘alta’ o ‘normale’.

Da lunedì 15 parte in Piemonte la prenotazione della vaccinazione anti-Covid anche per gli over 80, che a differenza del personale scolastico non dovranno farla tramite app, bensì contattando il medico di medicina generale per dare la propria pre-adesione.

La fascia degli over 80, ha chiarito la Regione, include tutti i nati del 1941, anche se in base al mese di nascita il 15 febbraio non avranno ancora compiuto gli 80 anni.

Toccherà al medico compilare l’adesione per i propri assistiti, indicando una priorità ‘alta’ o ‘normale’, e chiarendo se il soggetto può recarsi all’appuntamento o deve essere vaccinato al domicilio. Saranno invece le Asl a inviare l’sms o la mail con l’appuntamento. Gli over 80 non trasportabili saranno vaccinati a domicilio.

