L’Asl To4 ha tagliato il traguardo del milione di dosi di vaccino anti covid somministrate nei centri vaccinali. “La somministrazione del milione di dosi è stata possibile grazie alla programmazione della campagna vaccinale da parte dell’Azienda – fa sapere la direzione generale dell’Asl – e allo straordinario contributo dei medici di famiglia, dei medici vaccinatori volontari, dei medici Usca così come del personale infermieristico e amministrativo, della farmacia aziendale, delle farmacie del territorio e delle associazioni di volontariato che hanno supportato in modo encomiabile e continuativo la campagna vaccinale”. L’azienda ha poi rivolto un plauso alle amministrazioni comunali che hanno permesso una capillare distribuzione sul territorio dell’offerta vaccinale, in particolare per quanto riguarda la popolazione anziana

