Prenderà il via domani nell’Asl di Vercelli la vaccinazione anti covid con i nuovi vaccini bivalenti, cioè quelli aggiornati alle ultime varianti di coronavirus. Le somministrazioni come terze e quarte dosi sono rivolte al momento agli over 60, alle persone fragili e alle donne in gravidanza che abbiano già ricevuto almeno 2 dosi e da almeno 120 giorni.

Si partirà con le prime iniezioni all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, mentre all’ospedale di Borgosesia le prime somministrazioni sono previste da mercoledì.

“I nuovi vaccini sono detti bivalenti – spiega Virginia Silano, dirigente del Sisp dell’Asl di Vercelli – poiché sono in grado di dare risposte anticorpali sia ai vecchi ceppi del virus, sia alla variante Omicron B, quella maggiormente in circolazione attualmente. Nel frattempo restano comunque a disposizione anche i vaccini precedenti per chi stia ancora ricevendo il primo ciclo vaccinale, ovvero la prima e la seconda dose”.

Da domani le somministrazioni a Vercelli avverranno alla Piastra di largo Giusti, mentre a Borgosesia si partirà mercoledì con i nuovi richiami booster al centro vaccinale allestito al Ss. Pietro e Paolo.

