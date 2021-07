Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Vaccini Covid in vacanza: alle 17 di oggi sul portale ligure per la prenotazione dei vaccini 300 piemontesi avevano prenotato in Liguria per le vacanze il richiamo del vaccino covid. Alle 16 risultavano 61 i liguri prenotati in Piemonte. Lo annuncia una nota al primo giorno in cui è operativo l’accordo sulla reciprocità vaccinale tra Liguria e Piemonte.

“È un dato molto positivo” a conferma della bontà e utilità dell’accordo, dice il presidente della Liguria Giovanni Toti.

“Siamo contenti dell’ottimo riscontro registrato già in questa prima giornata”, dicono il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. Tra le 300 richieste di appuntamento di cittadini piemontesi andate a buon fine sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it nel dettaglio 100 sono state fatte nella Asl1 dell’imperiese, 165 nella Asl2 di Savona, 10 nella Asl3 di Genova, 21 nella Asl4 del Tigullio e 4 nella Asl5 della Spezia.

Le 61 richieste dei liguri per fare il richiamo della vaccinazione in Piemonte sono invece state: 17 nella Asl di Alessandria, 2 nella Asl di Asti, 1 nella Asl di Biella, 3 nella Asl Città di Torino, 21 nella Asl Cuneo 1, 9 nella Asl Torino 3, 4 in Asl Torino 4 e 4 nella Asl Verbano Cusio Ossola.

“È un dato molto positivo per questa prima giornata di attuazione dell’accordo con il Piemonte a conferma della sua bontà e utilità – afferma più nel dettaglio Toti -. Speriamo presto di poter estendere il protocollo siglato con il presidente Cirio anche alla Lombardia. È evidente che si tratta di un’opportunità indispensabile da offrire a chi partirà per le vacanze per raggiungere la nostra regione e, viceversa, ai liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte: in questo modo si assicura il completamento del ciclo vaccinale, unica garanzia di protezione efficace contro il virus e le sue varianti. Andiamo avanti così, per assicurare la ripartenza della Liguria e del Paese“.

“Siamo contenti dell’ottimo riscontro registrato già in questa prima giornata di avvio del nostro progetto di reciprocità per la somministrazione dei richiami ai turisti piemontesi e liguri che si trovano in vacanza nei rispettivi territori – sottolineano più nel dettaglio Cirio e l’assessore Icardi -. È la prova dell’utilità di questa iniziativa che ha l’obiettivo di portare il vaccino il più possibile vicino alle persone, agevolando ogni situazione possa garantire il completamento della copertura vaccinale“.

Per prenotare ai cittadini serve la tessera sanitaria, la certificazione dell’avvenuta somministrazione della prima dose e la dichiarazione della permanenza nella regione per scopi turistici per almeno 14 giorni. Inserendo questi dati si ottiene l’elenco delle sedi disponibili e la data in cui effettuare la vaccinazione. Il sistema genera il promemoria che può venir salvato o stampato.

