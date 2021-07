Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Vaccini Covid: 20 mila lettere dall’Asl per convincere gli over 60. Potrebbero essere l’aumento rapido dei contagi e quello, per ora lento, dei ricoveri in ospedale, spinti dalla variante Delta del Covid, a convincere almeno una parte dei riluttanti a vaccinarsi, se non dei no vax tetragoni, oltre a chi ha rimandato la prenotazione per non condizionarsi le vacanze.