Vaccini anti covid, da domani in arrivo altre 40mila dosi in Piemonte

Come confermato dal Ministero della Salute, domani in Piemonte verranno consegnate altre 40 mila dosi del vaccino anti Covid con cui si proseguirà la campagna di vaccinazione avviata in modo simbolico, ieri, in occasione del V-Day europeo.

41 scatole in tutto (ogni scatola contiene 975 dosi) che verranno distribuite agli [...]





