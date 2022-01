Nell’ambito della campagna vaccinale anti covid, l’Asl To4 promuove una giornata dedicata alle donne in gravidanza, in ambiente protetto ospedaliero e con l’assistenza ostetrica. La giornata è in calendario giovedì 3 febbraio negli ambulatori di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Ivrea. L’accesso avverrà su prenotazione (al numero 3284164329) fino a esaurimento posti. “In occasione della vaccinazione sarà consegnata una foto in 3D del bambino e offerta la possibilità di consulenza con l’ostetrica – fanno sapere dall’Asl To4 – si tratta di un’iniziativa pilota che sarà riproposta in date successive negli altri presidi dell’azienda”.

