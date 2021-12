Giovedì 6 gennaio, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 18, Open Day per la vaccinazione anti Covid dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni con l’utilizzo del vaccino Pfizer pediatrico. L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte in partnership con l’ASL TO4 e si svolgerà presso il Centro vaccinale dell’Ospedale di Chivasso (ingresso dell’ala nuova, via Paolo Regis 42).

E’ necessaria la prenotazione, a partire dal 3 gennaio alle ore 10, nel portale regionale www.ilPiemontetivaccina.it. Possono partecipare i bambini nati tra il 06/01/2010 e il 06/01/2017. L’evento è riservato ai bambini con domicilio sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non abbiano un appuntamento prima del 16/01/2022 e a cui non sia stata somministrata alcuna dose.

Il giorno della vaccinazione, i bambini dovranno essere accompagnati da un genitore/legale rappresentante munito di relativa autocertificazione e di consenso alla vaccinazione comprendente l’assenso dell’altro genitore o la dichiarazione di famiglia monogenitore; i moduli sono scaricabili nel portale regionale www.ilPiemontetivaccina.it.

