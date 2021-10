Quelli del gruppo Facebook “Utenti GTT cornuti e mazziati” stavolta hanno davvero tutte le intenzioni di andare fino in fondo. Perchè a Ivrea e dintorni non se ne può più di corse che saltano, di attese infinite alle fermate, di autobus che prendono fuoco, di disservizi uno dietro l’altro. Vogliono portare GTT in tribunale e ne hanno già parlato con l’avvocato Alberto Bazzani che si occuperebbe dell’esposto. A tirare le fila c’è l’eporediese Andrea Ocleppo, consigliere comunale a Pavone Canavese. Considerando i natali (è figlio dell’intraprendente Rita Munari, conosciutissima a Ivrea per le [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.