USSEGLIO. Venerdì 10 giugno è avvenuta a Usseglio la presentazione del progetto di riqualificazione delle Casermette Rocciamelone. Un luogo in cui l’attenzione ai temi sociali e ai soggetti deboli si concretizzerà in azioni concrete e in cui, grazie alle comunità e agli imprenditori locali, si rinsalderà il legame tra l’area metropolitana torinese e le vallate alpine che le fanno da corona; uno spazio in cui l’approccio metromontano dell’attuale amministrazione della Città Metropolitana di Torino si concretizzerà in progetti di montagna-terapia, aggregazione sociale e culturale, coltivazione didattica,formazione, valorizzazione delle eccellenze locali, informazione eaccoglienza turistica attenta [...]





