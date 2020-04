USSEGLIO-VALLI. Grosso lavora duramente per rilanciare il turismo

In questo momento, in cui l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus va di pari passo con le difficoltà delle imprese e delle attività di tutta Italia, a causa delle misure contenitive, abbiamo bisogno anche di segnali positivi. Da questo punto di vista è positiva la proposta della Regione Piemonte di individuare sin da subito misure e opportunità a sostegno del settore turistico a iniziare da quei territori che hanno un forte afflusso turistico estivo e invernale

Tra questi territori vi sono certamente le Valli di Lanzo. Nel solo Comune di Usseglio, durante l’estate le strutture ricettive danno lavoro ad oltre 50 persone.

«Bisogna dare subito accesso al credito alle piccole e medie imprese, che hanno necessità di liquidità per sostenere investimenti per rilanciare l’offerta turistica e le iniziative di promozione – commenta il sindaco di Usseglio Pier Mario Grosso, anche assessore al Turismo dell’Unione Montana Alpi Graie -. Quest’estate saranno annullate la maggior parte delle manifestazioni che si svolgono sul territorio delle nostre valli, come la Mostra Nazionale della Toma che porta sul territorio oltre 25mila presenze: numerosi gli espositori e visitatori extra regionali, molti dei quali proprio grazie alla Mostra hanno scoperto per la prima volta questi territori. Dobbiamo quindi rilanciare e pianificare la stagione turistica 2020 – 2021 di tutta l’Unione».

Ai primi di maggio Grosso proporrà un incontro con l’Unione e il Consorzio Operatori Turistici, Cai per condividere, riunire ed armonizzare le proposte di promozione .

«Quest’estate mancheranno senz’altro gli oltre 500 stranieri che l’anno scorso hanno percorso i sentieri dell’alta via delle Valli di Lanzo – conclude il sindaco -. Dobbiamo quindi programmare il turismo di prossimità, definendo attività a piedi, in mountain bike e bici di strada, allenamenti in quota, attività outdoor che rispettino le norme restrittive dei vari decreti . È nostro dovere di amministratori locali individuare spazi e forme per un turismo di prossimità sostenibile. Abbiamo un territorio dalle infinite potenzialità di grande bellezza ma anche di estrema fragilità che dobbiamo gestire nel miglior modo possibile, aboliti i weekend che congestionano, sporcano, non ristorano e non lasciano ricchezza sul territorio, dobbiamo noi – con gli Operatori Turistici, il Cai, Gal, la Regione – aiutare i cittadini a riscoprire la montagna del silenzio, della natura, degli incantevoli paesaggi e degli ottimi prodotti locali, dobbiamo stimolare la riapertura delle seconde case e della villeggiatura. Il tempo stringe, anche se non sappiamo ancora per quanto tempo dovremo convivere con questa emergenza sanitaria nazionale. Dobbiamo impostare fin da subito obiettivi, scelte, misure, iniziative che concretizzino un progetto dell’Unione Alpi Graie e del Consorzio Operatori Turistici, per condividerlo tempestivamente con l’altra Unione delle Valli di Lanzo, il Cai,Gal, la Città Metropolita,la RegionePiemonte. Ora ognuno deve fare la sua parte, con coraggio e lungimiranza, per sostenere e rilanciare un settore decisivo per la nostra economia e il futuro delle nuove generazioni.

Insieme ce la faremo. Tutti uniti. Ancora una volta».

