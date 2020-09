USSEGLIO. Transumanza e prodotti locali per un weekend di grande festa

Un weekend dedicato alle tradizioni quello di sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ad Usseglio, Cittaslow e Bandiera Arancione, si parte sabato 3 ottobre al pomeriggio con la transumanza, e domenica 4 ottobre la festa della patata di montagna, tradizionale manifestazione volta a valorizzare i prodotti locali assieme alle proprie radici, agli usi e costumi del passato.

La transumanza, antichissimo rito che si ripete da centinaia di anni, si trasforma così in un evento culturale ed etnografico, per ricordare le proprie radici e i propri usi e costumi. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è promossa dalla Pro Loco di Usseglio in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Unione montana Alpi Graie, Fondazione CRT. Rappresenta uno fra gli eventi rurali di riferimento dell’intera Regione, richiamando centinaia di visitatori da tutto il Piemonte.

Durante le due giornate del 3 e 4 ottobre le vie del paese si animeranno di attività: la mostra mercato, gli stand gastronomici, i laboratori per bambini, la rievocazione degli antichi mestieri ad accompagnare gli animali che scenderanno dalla frazione Margone e dalla Val d’Arnas per la via principale fino a raggiungere il piazzale adiacente il comune dove aspetteranno i giovani pastori per un giorno.

I piccoli visitatori e gli accompagnatori potranno partecipare attivamente ai laboratori dedicati agli itinerari dei formaggi intorno al Monte Lera, vedere come nasce il burro prodotto con la zancola e poi assaggiarlo spalmato su pane di montagna con lo zucchero, degustare la “ fiocca “ prodotta in diretta e molto altro ancora. A cura della Biblioteca Comunale, la compagnia teatrale “I Retroscena” presenterà la narrazione teatrale “La Transumanza della Gina e Matilde”. Il racconto di Gina e Matilde due mucche alle prese con il viaggio del ritorno. Alle19,30 Cena del Marghè in allegria, con la musica di Sonia De Castelli al Salone Polivalente (obbligatoria la prenotazione ed essere muniti di mascherina).

L’evento quest’anno si arricchisce di un apericena del pastore: menù a tema nei bar e nei ristoranti che fanno parte del Consorzio operatori turistici, dando vita ad un animato talk show per approfondire il tema “cibo e territorio” con le eccellenze delle Valli di Lanzo, dal formaggio Toma di Lanzo prodotto in alpeggio, il più celebre e rinomato prodotto delle Valli di Lanzo scelto per promuovere il brand a livello nazionale.

In abbinamento, i prodotti valligiani dal salame di Turgia le paste di Meliga, i Torcetti di Lanzo, i grissini, i formaggi Caprini, i formaggi erborinati, le castagne, le mele, le patate, i porri, i cavoli degli orti valligiani, il miele, le confetture al Genepy .Si spazierà in un viaggio enogastronomico che vede Usseglio al centro della mappa del gusto piemontese in un abbinamento con i vini del Monferrato nei ristoranti con menù a tema.

I gruppi, associazioni, margari che intendono partecipare alla sfilata sabato pomeriggio proponendo la transumanza di un tempo, ripresi dalle telecamere di Telecupole e commentati da Sonia De Castelli, devono mettersi in contatto con la Pro loco di Usseglio che penserà a a realizzare lo striscione che rappresenta il gruppo. Riceveranno inoltre in dono un campanaccio a ricordo della giornata.

Per info visitare i siti “Eventi Usseglio” e “Turismo Usseglio”, srivere a prolocousseglio@libero.it, telefono 347/3113981, oppure al Consorzio Operatori Turistici info@turismovallidilanzo.it , telefono 339/5315104.

Il programma completo

Sabato 3 ottobre

Alle 14. Ritrovo presso il piazzale “Albergo Furnasa” dove saranno distribuite le canne da pastore e i cappelli che ci accompagneranno nel viaggio verso le “muande”. Si partecipa poi con i margari a caricare tutto l’occorrente portato in alpeggio sui carri e sui basti di muli e cavalli. Si caricano gli ultimi deliziosi formaggi creati con il latte profumato di erbe alpine; infine si avvia uno spontaneo “Rodeo” che vede i margari impegnati ad allacciare al collo delle mucche i grandi Rudun (campanacci) e i festoni preparati in precedenza dai bambini. Terminata la preparazione per il viaggio di ritorno, si gusterà una merenda a base di toma d’alpeggio, pane nero con burro e zucchero.

Alle 16. Partenza. Gli elfi usciti dai boschi saluteranno i pastorelli che hanno giocato a nascondino con loro in questi tre mesi in alpeggio. Accompagnati dal fragore dei rudun, si scenderà verso il paese, dove le mandrie saranno accolte con musica e calore. Si potrà assistere al rito della mungitura, come si svolgeva un tempo. I piccoli visitatori e gli accompagnatori potranno partecipare a laboratori, dimostrazione di produzione delle eccellenze locali, spettacoli teatrali,.

Alle 19,30 Cena del Marghé al salone Polivalente

Domenica 4 ottobre.

In mattinata. Apertura del mercato contadino, con la partecipazione di produttori di patate di Montagna di varie tipologie e qualità, mele di antiche varietà piemontesi, prodotti degli orti ussegliesi, formaggi d’alpeggio e tanto altro.

Alle 10,30. Santa Messa, benedizione delle mandrie e bandiere delle sedi locali della Coldiretti.

Alle 12,30. Pranzo del pastore presso i ristoranti e area fiera, con piatti a base di patate, gnocchi, tagliere di formaggi d’alpeggio e raclette di toma su pane rustico di montagna e molto altro ancora.

Alle 15,30. I Countrabandiè d’la Lera, in collaborazione con Il Bivacco Matematico, presentano la narrazione teatrale: “Carezzare le pietri – Il lungo viaggio della prima patata dalle Americhe ad Usseglio”.

Alle 17. Premiazione dei produttori di patate presenti: premi particolari al produttore della patata più grande e a quella più curiosa.

