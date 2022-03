USSEGLIO. Niente sarà più come prima? Vero: perchè sarà migliore! Un nuovo inizio post pandemia sta già prendendo forma; e il settore degli eventi ne è una chiara dimostrazione. Il Comune e la Pro Loco di Usseglio (TO), borgo pittoresco della Val di Viù situato ai piedi delle Alpi torinesi e Bandiera Arancione del Touring Club, annunciano con grande entusiasmo il ritorno della Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio. La manifestazione, che era già ripartita nel 2020, vi aspetterà quest’anno, per la sua 26esima edizione, con un programma ancora più [...]





