USSEGLIO. Si terrà nella giornata di sabato 7 agosto la Festa di San Camillo al Lago della Rossa di Usseglio. Alle 11 la Santa Messa officiata dai padri Camilliani, alle 12 il pranzo con polenta e salsiccia (fino ad esaurimento, costo 12 euro) Le navettei n partenza alle 6 di mattina, al costo di 5 euro, condurranno i partecipanti da Pian Sulè al Lago Dietro La Torre.

Durante la messa e lungo il percorso dovranno essere mantenute le distanze di almeno 1m. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio turistico di Usseglio al numero 0123 738174 o all’email info@comune.usseglio.to.it.

Ci sarà la possibilità di prendere parte a voli in elicottero a cura di Heli Aosta con partenza dal campo sportivo comunale dalle 8,30 (sola andata 70 euro). Per informazioni contattare Adrea Pellissier al numero 348-3161723 oppure per mail all’indirizzo di posta elettronica esair.ao@aria.re.

