USSEGLIO. A Usseglio, dal 22 agosto all’11 settembre sono avvenuti i ritiri delle società calcistiche prima dell’inizio dei campionati dilettantistici. I ritiri sono stati organizzati per la maggior parte da The soccer academy. A prepararsi per i campionati c’erano oltre cinquecento ragazzi tra allenatori, giocatori e preparatori.

Assieme a loro, a incitarli e a spronarli, le immancabili famiglie, che sono accorse ad assistere agli allenamenti. e che hanno alloggiato, durante le tre settimane di ritiro, nelle strutture ricettive del paese. Un ottimo afflusso di persone, dunque, che ha fatto bene anche all’economia locale.

Usseglio aveva tutto [...]