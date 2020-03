USSEGLIO. “Chi è arrivato dopo l’8 marzo rientri nel proprio paese”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del sindaco Pier Mario Grosso sull’emergenza Coronavirus. “Vista la presenza in paese di non residenti nel comune di Usseglio, si rende necessario spiegare con più chiarezza le regole impartite nel DPCM dell’otto marzo e seguenti. Usseglio è una località turistica e come tale è felice di ospitare i suoi ospiti, in tempi ordinari. Ora stiamo attraversando un’emergenza sanitaria che impone a tutti responsabilità e qualche sacrificio. Alle persone arrivate prima dell’otto marzo viene richiesto di seguire le indicazioni valide per tutto il territorio nazionale; stare in casa, uscendo solo per fare la spesa o per fare attività motoria, ma comunque non in gruppo e rispettando la distanza interpersonale di un metro. Chi ha raggiunto Usseglio dopo l’otto marzo non ha rispettato le disposizioni e rischia una denuncia penale per inottemperanza all’ordine di un’autorità (articolo 650 del Codice penale). Si rischiano l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Se si dichiara il falso (cosa accertabile anche in un secondo momento, con un’indagine), scatta l’articolo 495, che normalmente prevede la reclusione da 1 a 6 anni (ci sono poi ulteriori aggravanti). Per queste persone il consiglio è di fare rientro al proprio comune di residenza. Tutto questo viene scritto per chiarezza di informazione, non per creare tensioni e panico, di cui certo non abbiamo bisogno. Rispettare le regole significa avere a cuore le persone che ci circondano. La montagna non scappa! Usseglio vi chiede di pazientare e tornare a farle visita in tempi più sereni“.