Attendismo. È la posizione scelta dai sindaci delle Valli di Lanzo, perlomeno dai vertici delle due Unioni Montane, in merito al progetto “Punta Corna” della società australiana Alta Zinc Ltd che – con la controllata Strategic minerals Italia – vuole scavare nei territori di Usseglio e Balme per estrarre cobalto, ma anche nichel, rame, argento e metalli associati.

La società, dopo la scoperta di nuovi filoni minerari, ha ottenuto dal Ministero della Transizione Ecologica il rinnovo dei permessi per la ricerca dei [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.