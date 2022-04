USSEGLIO. Sono stati finanziati gli interventi previsti dal Comune di Usseglio sulle casermette. 1 milione e 900 mila euro di soldi del Pnrr con cui verrà riqualificata la struttura. Il termine per l’aggiudicazione dei lavori è stato fissato per tutti i Soggetti Attuatori nella data del 30 luglio 2023 mentre il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, sarà il 30 giugno 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di [...]





