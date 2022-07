TORRAZZA PIEMONTE. Il sindaco Massimo Rozzino ha emanato una nuova ordinanza sulle deiezioni canine. Tema molto sentito in paese, per via delle spesso ricorrenti lamentele da parte dei cittadini, che lamentano la maleducazioni dei padroni di animali a 4 zampe.

“I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione – si legge nel documento del sindaco –, dovranno provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni di tali animali in ogni luogo pubblico od aperto al pubblico transito quali, tra gli altri, strade, piazze, portici, corti, [...]



Redazione