UNO SCANDALO DA PERDERCI LA TESTA. I diamanti sono davvero i migliori amici di una donna?

Fra qualche giorno sarà l’8 marzo e le frasi fatte, i voti e le chiacchiere si sprecheranno, come sempre. Poi dal giorno dopo, se non il giorno stesso, tutto ricomincerà come prima. Ma non dobbiamo darci per vinte, non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare a combattere per vedere rispettati i nostri diritti e salvaguardate le nostre vite. Mi sono interrogata a lungo quest’anno sull’opportunità di preparare qualcosa per questa ricorrenza, ero parecchio demotivata da ciò che stiamo vivendo a causa di questa pandemia che sembra non voler finire mai e soprattutto abbastanza stanca della “ricorrenza” in sé, poi però mi sono detta che anche io devo continuare a non darmi per vinta, a fare la mia parte, come posso e come riesco, quindi ho scelto di raccontare una storia. Di nuovo in diretta Facebook.

Il caso ha voluto che due amiche musiciste (Lorena Borsetti – violoncello e Annalisa Signora – violino) mi abbiano offerto di lavorare insieme e allora ho deciso di mettere in piedi una lettura accompagnata da musica: una storia molto nota, accaduta due secoli e mezzo fa. Non si parla di ingiustizie, non si racconta di discriminazioni o violenza fisica, si tratta di una truffa bella e buona. Una truffa perpetrata da una donna ai danni di un’altra donna. Un po’ di intrigo, un po’ di gossip, un po’ di mistero, insomma un momento di intrattenimento, seppur non privo di spunti di riflessione e collegamenti con l’attualità. Una delle due donne in questione è Maria Antonietta di Francia, la regina di cui già tanto si è raccontato, l’altra si chiama Jeanne de La Motte, una intrigante truffatrice, entrambe alle prese col potere degli uomini in un mondo da essi dominato (e non ancora molto cambiato).