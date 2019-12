Unitre vuole dire appartenenza.

Personalmente mi sono sempre chiesto cosa sia l’UNITRE per i suoi iscritti. In effetti, non è facile rispondere a questa domanda che, pur nella sua apparente innocente semplicità, racchiude un grande significato per così tanta gente. Per prima cosa bisogna analizzare l’età e la socialità .gli iscritti all’Unitre sono donne ed uomini senza età, se si esclude quella anagrafica. Che potrebbero starsene “spaparanzati” davanti al televisore a poltrire o a recriminare sulla vita trascorsa o da venire. E invece queste persone hanno cura loro età nel cuore e nella mente, nonostante i primi acciacchi del corpo, insomma sono diversamente giovani! L’età, dunque, uno scalino generazionale che viene colmato dalla vitalità e dalla arguta curiosità. L’età che hanno non è quella anagrafica ma della freschezza di rimanere giovani a prescindere, impiegando bene il tempo. Gli iscritti all’Unitre, per loro fortuna, hanno superato l’età dell’apparire e sono rivolti al significato di “Essere” se stessi, nel senso di essere interessati, essere motivati, stare insieme per scelta e non per costrizione. Questo attraverso il fare apprendendo nozioni, concetti, acculturamenti ed informazioni varie, fini a se stessi, senza esami finali, senza verifiche, ma capaci a mantenere sveglio ed attivo e sempre giovane il cervello. Insomma quella fresca e giovanile sete di conoscenza e di sapere, per il gusto di farlo, senza dover dimostrare nulla a nessuno, aumentando l’autostima e la fiducia in se stessi e rasserenati psicologicamente mettendoli in condizioni di dare di più anche agli altri. In conclusione alla base di tutto c’è l’esigenza di amare, nel significato di volere bene a se stessi e capire, nell’essere utili agli altri, quanto siamo amati.

Favria 18.12.2019 Giorgio Cortese

Felice sia questo evento fatto d’amore e d’affetto, nel cuore colmo d’amore solo candore nel buon umore per augurarti che a Natale ogni augurio vale! Buon Natale e non mi dimenticare.

