Vista l’attuale drammatica situazione della popolazione ucraina, in Unitalsi Ivrea abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo per aiutare i profughi in transito nelle zone di confine della polonia.

Nella giornata di lunedì 7 marzo 2022 siamo partiti insieme ad una carovana di 12 mezzi tra cui quelli di “memoria viva” e altre associazioni piemontesi. Destinazione le zone intorno a Przemysl, una delle cittadine più segnate dal passaggio di profughi in fuga dalla guerra. Abbiamo viaggiato dalla serata di lunedì per più di 20 ore, un viaggio continuo, impegnativo e scandito da poche essenziali [...]