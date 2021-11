“Le unioni civili sono frequenti. D’altronde le nuove generazioni guardano al concetto di genere in modo molto più fluido rispetto al passato e solo il Parlamento italiano ostina a non voler adeguare le norme, pensando a una società italiana che non esiste più da un pezzo”. Ad affermarlo è la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra (Pd). Le sue considerazioni alla luce di ciò che è successo al Senato per quanto riguarda il Ddl Zan.

l disegno di legge contro l’omotransfobia prende il nome dal relatore Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico. Il ddl si [...]