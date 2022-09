Angelo D’Orsi, capolista alla Camera a Torino per UNIONE POPOLARE a Ivrea per presentare il programma e la lista insieme alle candidate Fiorenza Arisio (Vallesusa) e Cadigia Perini (Ivrea)

IVREA mercoledì 14 settembre – ore 18 – Sala Santa Marta

Lo storico Angelo D’Orsi, già candidato sindaco di Torino, capolista alla Camera nel collegio di Torino e le candidate Fiorenza Arisio (Capolista alla Camera provincia di Torino) e Cadigia Perini (candidata all’uninominale Ivrea e Canavese) incontrano la cittadinanza per presentare il progetto e il programma di Unione Popolare. [in allegato breve bio del/delle candidato/e]

L’incontro sarà organizzato per permettere la massima partecipazione del pubblico. Dopo una breve introduzione, infatti, si lascerà spazio alle domande che potranno essere formulate utilizzando il “volantino aperto” dove scegliere gli argomenti di interesse e/o appunto scrivere una domanda per il/le candidato/e.

Unione Popolare, essendo una giovane formazione, paga lo scotto di un precipitoso scioglimento delle Camere, ma le storie personali delle candidate e dei candidati di Unione Popolare in tutta Italia, testimoniano invece un percorso di lunga data di attivismo nel sociale, ambiente, salute e sanità, scuola, cultura, pacifismo.

Unione Popolare è nata dalla convergenza di forze sociali, sindacali, culturali, ambientaliste, politiche con Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, DeMa, le parlamentari di ManifestA. Il nostro portavoce è Luigi de Magistris, già europarlamentare e sindaco di Napoli, con il quale si è avviato da tempo un percorso di democrazia e partecipazione. In Europa siamo vicini al movimento Nupes (Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale) di Jean-Luc Mélenchon che ha ottenuto uno straordinario risultato alle presidenziali francesi (22%) ed è venuto in Italia per sostenere Unione Popolare

