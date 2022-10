“Salvare l’ospedale di Lanzo” è la richiesta dell’Uncem – Unione delle comunità e degli enti di montagna.

E’ il presidente nazionale Marco Bussone a lanciare un appello: “è sempre più declassato e senza pronto soccorso e senza reparti attivi”.

“E’ difficile – afferma – capire le strategie di certe Asl, che a Pomaretto come a Lanzo, a Cuorgné come in altri Comuni montani, non puntano su strutture che richiederebbero molto poco per essere potenziate e per garantire servizi sanitari migliori ai cittadini”.

Secondo Bussone si tratta di strategie che andrebbero corrette o almeno chiarite ai sindaci con una certa urgenza: “Le strutture ospedaliere pubbliche vanno potenziate e non certo lasciate, prima o poi, in mano a privati che gradirebbero convertirle in cliniche”.

