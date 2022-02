SALUGGIA. Giovedì 10 febbraio alle 21 all’oratorio di Sant’Antonino si terrà un’assemblea organizzata dal “Progetto nuova Saluggia”, lista che intende candidarsi alle elezioni comunali di primavera. «L’assemblea – spiega Fabrizio Lusani – sarà l’occasione per incontrare la comunità di Sant’Antonino, come già abbiamo fatto con quella di Saluggia. Come sempre, oltre a esporre i nostri progetti, l’intenzione è raccogliere le idee dai cittadini e condividere le nostre. Cercheremo di parlare inoltre delle opportunità che il nostro territorio offre, oltre alle necessità percepite dai saluggesi».

Non saranno ancora anunciati il candidato [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)