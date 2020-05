Una volta, ai miei tempi….

Sempre di più sento dire da dei mie coetanei una volta, ai mei tempi, parlare di una generazione nata in cui la benzina era con il piombo, le ricerche a scuola si facevano con l’enciclopedia in biblioteca, i dolci con l’olio di palma, il dentifricio con il fluoro e il talco con il boro, il telefono con i gettoni, le gomme con la camera d’aria, le caramelle con lo zucchero, la birra con l’alcol, il film con la cassetta, la febbre con il termometro a mercurio, le foto con la Kodak, il pesto con l’aglio, la tuta dei pompieri con l’amianto, la vacanza con i genitori, il ghiacciolo con il colorante, la bici con i pedali, il cinema dove respiravo il fumo passivo delle sigarette d’altri, la musica con il radio e mangianastri e poi dopo i cd, la cioccolata rigorosamente con la panna. Preistoria? Sembra, ma non lo è, parlo di epoche più recenti del classico “si stava meglio quando si stava peggio”, concetto abusato e nella maggior parte dei casi completamente falso e manifesto di ingratitudine verso il progresso. Ma è vero che pochi anni sono bastati affinché tanto sia diverso da prima. La ragione è che prima le alternative non c’erano, molte cose non si sapevano, e quelle che facevano male si sottovalutavano con un sorriso. O magari non facevano male affatto. Il tempo le ha rese nocive, e la convinzione che lo fossero ha consolidato il concetto. Il salutismo in particolare ci ha cambiato, forse perché nulla di ciò che è buono può essere anche sano, oggi i cibi migliori sono sempre quelli senza grassi, il pane senza sale, il latte senza lattosio, la pasta senza glutine, il caffè senza caffeina. Siamo nella civiltà del senza, un modo di vivere a cui ci stiamo abituando, traguardo scelto ma anche in parte imposto dalle mode, oltre che da allergie sempre più frequenti e ritmi di vita che non perdonano sgarri. Oggi sono cambiati sia i presupposti e anche gli orizzonti. Lo ammetto, vengo da una generazione di fine anni 50 del Novecento per la quale l’obiettivo era mangiare di più, possedere cose migliori, godere di più, sottovalutare lo spreco, cogliere l’attimo, guardando di stare meglio convinti che le risorse fossero illimitate. Così la vita media forse si è allungata, ma il consumo è degenerato in consumismo. Ora per fortuna abbiamo capito che occorre reimpostare il nostro rapporto con la terra, con l’aria e con l’acqua. Purtroppo molti, anche giovani non si adeguano, per diffusa ignoranza mista ad assenza di educazione: malattia incurabile, purtroppo. Meno male che c’è nella maggioranza delle persone una nuova consapevolezza verso un mondo che dobbiamo conservare per allontanarne il più possibile la fine, attraverso un diverso rapporto con noi stessi e con ciò che ci circonda. La parola chiave è una sola: RISPETTO! Che è un valore straordinario e inevitabile. RISPETTO per le cose, RISPETTO per le idee giuste, per i comportamenti che ci consentono di “durare”, unico sistema per cambiare il modello che per anni ci ha guidato e che era solo quello di sfruttare, ritenendo le risorse illimitate. Oggi dobbiamo togliere, limare, diminuire e non solo sulla tavola quotidiana, che aiuta per la nostra salute. Dobbiamo oggi rimettere qualcosa dentro dentro alla nostra umanità sempre più senza sentimenti, senza tempo, senza cortesia, senza confidenza, senza vita. Insomma oggi non basta eliminare, razionalizzare ed ottimizzare come scrivono sui media quelli che pensano di fare i bilanci, perché cosi il risultato finale è povero in tutti i sensi se mancano i contenuti di sentimenti, i concetti intelligenti e gli ascolti degli altri e tanto buonsenso. Oggi pare che ci sia penuria di buonsenso, e allora senza sale il gusto della vita diventa amaro e si rimpiange una volta, ai mei tempi….

Favria, 10.05.2020 Giorgio Cortese

La speranza è la luce del cuore, non facciamola spegnere mai.

