Una targa in oro per Bettazzi? Arrestati 5 truffatori e ladri

Avrebbero truffato parroci di mezzo Piemonte. La banda, sgominata dalla squadra mobile della questura di Vercelli guidata da Gianluca Tuccillo, li avrebbe derubati di almeno 100mila euro. Cinque le misure cautelari emesse dalla procura di Vercelli.

Le indagini sono iniziate a dicembre per alcuni furti a casa di diversi preti tra cui un parroco di Ivrea, convinto a consegnare qualche migliaio di euro per la realizzazione di una targa in oro da regalare al vescovo emerito, monsignor Luigi Bettazzi. Al parroco era arrivata anche una pergamena con su scritto: “Il reverendo parroco è invitato alla festa in onore alla carriera di sua eccellenza Monsignor Vescovo emerito”. Il prete pagò la somma richiesta ma della festa in programma il 30 marzo al castello vescovile di Albiano di Ivrea non ne seppe più nulla

E poi c’è un furto in casa ai danni di un parroco ottantaduenne, di una chiesa della Provincia di Cuneo. Dopo aver rubato la chiave dell’abitazione, il gruppo si è impossessato, staccandoli dalla matrice, di numerosi assegni, poi falsamente compilati e cambiati per circa 60.000 euro.

Altro furto di assegni cambiati per circa 35 mila euro all’interno dell’abitazione di un parroco, ottantaseienne, di una chiesa della provincia di Alessandria. Assegni riciclati anche dalla moglie di uno dei componenti della banda e da un altro soggetto denunciati per riciclaggio. Il terzo crimine contestato è il furto in abitazione commesso ai danni di un Parroco, settantanovenne, di una chiesa della provincia di Alessandria in cui, dopo aver forzato la porta d’ingresso, i soggetti hanno portato via alcuni monili in oro, poi venduti a due ricettatori.

