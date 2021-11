Ospedale di Palermo. Una denuncia sulla malasanità inviata al Ministro Roberto Speranza da Williams Pipitone, un avvocato torinese. A lui e per conoscenza al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, all’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, al sindaco di Palermo Leoluca Oralndo, non in ultima al direttore generale dell’Ospedale civico di Palermo Roberto Colletti.

Per dire che cosa? Che come figlio di un paziente, di uomo di diritto e delle Istituzioni, proprio non ce la faceva a stare zitto accettando supinamente un vero e proprio calvario “in corsia” costellato da disfunzioni e inefficienze varie. Non è la prima denuncia di Pipitone. L’ultima, capace di amplificare la protesta consentendo al responsabile del reparto di riorganizzare adeguatamente il servizio, risale al gennaio del 2019 e faceva riferimento al Pronto Soccorso di questo stesso ospedale.

Tutto inizia con il ricovero del padre, 81 anni, avvenuto il 4 novembre scorso. Un soggetto diabetico e dializzato (terapia tri-settimanale), affetto dal morbo di Parkinson e che ha già subito l’amputazione di un piede nel 2019, poi altri interventi di angioplastica. Era in lista d’attesa per un intervento alle gambe finalizzato al miglioramento della precaria condizione circolatoria.

“Mercoledì 3 novembre – scrive Pipitone – viene chiamato dall’Ospedale Civico di Palermo, ARNAS Di Cristina Benfratelli, per il ricovero presso il reparto di Medicina 2 il successivo giovedì proprio al fine di effettuare il programmato intervento di angioplastica. Viene invitato a presentarsi a digiuno alle 8 del mattino e, dopo test SARS2-COVID 19, viene ricoverato alle 14 senza alcuna indicazione circa la possibilità o la necessità di continuare il digiuno. La mattina seguente (Venerdì 5 Novembre) viene sottoposto a dialisi, a digiuno essendo stato ipotizzato l’intervento nel pomeriggio. Alle 11,30 gli viene però comunicato che un guasto (preesistente il suo ricovero) al macchinario da utilizzare per l’intervento, avrebbe impedito l’esecuzione dell’operazione…”.

Nessuna possibilità (causa Covid) di assistenza da parte della moglie, il paziente viene trattenuto sino al lunedì mattina quando, accompagnato sempre a digiuno a fare la seduta di dialisi, viene a conoscenza della possibilità che l’intervento possa avvenire nel pomeriggio.

Epperò, terminata la dialisi, intorno alle 14, il malcapitato apprende che il guasto al macchinario persiste “e non si conoscono i tempi di riparazione”.

Non bastava la cattiva notizia. Sempre nell’assoluto digiuno e nell’impossibilità di ricevere assistenza diretta, viene trattenuto presso il centro dialisi sino alle 17 “per disfunzionamento del trasferimento interno”

“Lunedì sera lo sento al telefono – ci racconta con un gruppo alla gola William Pipitone – E’ sconfortato, impaurito e smarrito di fronte all’ipotesi di non conoscere i tempi dell’intervento, di solitudine, segregazione e sofferenza psicologica, non potendo essere assistito da mia madre… Il giorno dopo (martedì 09 Novembre) alle 8 del mattino mi chiama in lacrime, completamente devastato psicologicamente, dicendomi di voler lasciare l’ospedale, costi quel che costi. Accettando, in sostituzione di quella situazione anche a rischio contagio, l’ipotesi di non essere richiamato per l’intervento (Il meccanismo di rotazione, infatti, lo collocherebbe in fondo alla lista di attesa) ed eventualmente di sopportare gli esiti nefasti della mancata riattivazione del flusso sanguigno…”.

“Come mi sento? – stigmatizza Pipitone – Allarmato per l’evidente peggioramento dello stato psichico. I ncredulo di fronte alla disorganizzazione dell’ARNAS Ospedale Civico ed ancor più incredulo circa l’inesistenza di un obbligo di intervento e riparazione dei macchinari in tempi tali da consentire e garantire le prestazioni. Ho cercato di mettermi in contatto con la Direzione Generale chiedendo di poter parlare con il Dottor Roberto Colletti il quale, ovviamente e come preventivabile, si è negato, salvo, successivamente, farmi contattare da una propria assistente…”.

La “delegata” dopo aver invitato l’avvocato torinese a scrivere una mail all’URP, avrebbe tirato giù una serie indefinita di “giustificazioni” e di “non soluzioni”. Avrebbe riconosciuto le ragioni del paziente che però sarebbe stato, a suo dire, “tutelato” dalla struttura. Come? Attraverso un calmante! Avrebbe ammesso che anche secondo lei sarebbe stata opportuna la dimissione in mancanza di una previsione di riparazione del macchinario. Tempi di riparazione a suo dire non preventivabili. Dulcis in fundo si sarebbe lamentata del danno provocato all’azienda dal prolungato ricovero.

“Insomma – stigmatizza Pipitone – come se il paziente fosse stato ricoverato senza motivo…”

Quel che fa piangere è che questa “delegata” abbia sostenuto che tutto rientri nella normalità. Cioè: si rompe un macchinario ed è normale non conoscere i tempi di riparazione. Roba dell’altro mondo.

“Alla fine della telefonata – conclude Pipitone – ho chiesto quando fosse prevista la riparazione del macchinario e, se fosse prevista, viceversa, la dimissione del paziente. Alla mia richiesta di ricevere ulteriore riscontro la delegata del dottor Colletti mi ha detto che lo avrebbe comunicato ai famigliari. Sarà mica che un figlio non rappresenta, per la Direzione Generale dell’Ospedale Civico, un familiare!?”

Inutile aggiungere che il problema non è solo organizzativo, ma anche “umano”, di attenzione ai pazienti e pure di chi è stato “delegato” a rispondere al telefono da Colletti. Se le cose sono andate così – e non abbiamo motivo di pensare il contrario – sarebbe da licenziare! Ci vorrebbe un’indagine. Facciamola subito!

Una battuta. Qualche mese fa Colletti ha presentato al mondo il nuovo “robot anticovid” che avrebbe sanificato l’aria in 20 minuti. Forse come “delegato” alle conversazioni telefoniche sarebbe stato meglio chiamare lui, s’intende il robot.

Commenti