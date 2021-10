Ascolta l'Audio Dell'Articolo

IVREA. Si terrà sabato 9 ottobre alle ore 10,30, presso i giardini Marinai d’Italia, in corso Cavour , l’annuale manifestazione organizzata in oltre 170 città della penisola dal Comitato 10 Febbraio. In città l’iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

“L’iniziativa «una rosa per Norma» nacque tre anni fa – afferma Igor Bosonin di CasaPound- con l’intento di far conoscere la tragica vicenda di Norma Cossetto, studentessa italiana della penisola istriana, barbaramente seviziata e uccisa dai partigiani di matrice comunista del maresciallo Tito fra il 4 e il 5 ottobre del 1943.”

“Nel corso dell’evento – prosegue – gli aderenti alla manifestazione depositeranno un fiore in ricordo di una delle migliaia di vittime dell’odio politico che i nostri connazionali subirono tra il 1943 e il 1945 per poi essere costretti all’esodo da territori storicamente italiani.”

“Norma è un’eroina italiana – dichiara il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio Emanuele Merlino – una donna che ha affrontato il martirio pur di non tradire il proprio amore per la nostra Nazione.

“Sono orgoglioso di constatare – prosegue Merlino- che “Una Rosa per Norma Cossetto” sia diventata un’iniziativa straordinariamente partecipata, da nord a sud dell’Italia e anche all’estero. Infatti, si terranno manifestazioni a Dublino, Belfast, Santa Cruz di Tenerife, Washington e New York a testimonianza che Norma Cossetto è conosciuta e ricordata ovunque per la sua tragica vicenda, ma anche per quello che rappresenta e che, come tutti i crimini, va ricordato per evitare che accada nuovamente.”

