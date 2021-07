Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Domenica prossima, 18 luglio luglio 2021, la nuova piazza di località San Giovanni di Verrua, verrà intitolata alla memoria dell’assistente capo di polizia Francesco Alighieri, originario proprio di Verrua Savoia e scomparso sul lavoro.

L’assistente capo Alighieri, in aggregazione con il proprio reparto in provincia di Caserta, era impegnato con altri colleghi in un posto di controllo sulla strada statale tra Nola e Villa Literno, quando una autovettura non si fermò all’alt degli agenti, dandosi alla fuga. A quel punto, insieme ad altri due colleghi, a bordo della propria auto di pattuglia si pose all’inseguimento dell’autovettura sospetta. Ma, giunta in prossimità di un ponte che attraversa i binari della stazione ferroviaria di Albanova, la vettura sulla quale si trovavano gli agenti sbandò, uscendo di strada e andando a sbattere contro una struttura in cemento e finendo la propria corsa contro un albero. Nell’impatto Francesco Alighieri riportò gravissime ferite. Accompagnato all’ospedale di Aversa vi morì poco dopo il ricovero. Uno degli agenti componenti la pattuglia, il vice sovrintendente Gabriele Rossi, morì poche ore dopo presso l’ospedale di Caserta, dove era stato ricoverato. Un terzo agente riportò gravi ferite.

Un’autovettura corrispondente a quella inseguita dall’equipaggio dell’assistente capo Francesco Alighieri e del vice sovrintendente Gabriele Rossi venne rinvenuta abbandonata a poca distanza dal luogo dello schianto. Le cronache dell’epoca riportano che l’operazione della polizia cui ha partecipato Alighieri, fosse legata alla organizzazione mafiosa camorrista.

Ad officiare la cerimonia ci sarà il sindaco Castelli, accompagnato da tutta l’amministrazione comunale. Successivamente verrà offerto un rinfresco dal gruppo Alpini e Pro Loco di Verrua Savoia. Si invita la cittadinanza a partecipare.

