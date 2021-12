Dotare l’ospedale di Ivrea di una risonanza magnetica e introdurre in Piemonte lo screening gratuito della malattia di Chagas, la malattia infettiva causata dal protozoo Tripanosoma cruzi.

Questi gli impegni deliberati all’unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte durante la seduta odierna. Nel dettaglio si tratta di due ordini del giorno, il primo dei quali, presentato dal consigliere della Lista Monviso Mario Giaccone, impegna la Giunta regionale ad avviare l’iter per dotare il nosocomio di Ivrea dell’importante apparecchiatura sanitaria.

Il secondo atto è stato invece presentato dal consigliere dei Moderati Silvio Magliano, e impegna l’esecutivo a introdurre nei protocolli sanitari del Sistema sanitario regionale lo screening gratuito per la malattia di Chagas, “una parassitosi originaria ed endemica in America Latina – spiega Magliano -, in alcuni casi mortale, da anni presente anche in Italia. La sua trasmissibilità materno-fetale – prosegue – rende a maggior ragione fondamentale la diagnosi precoce, volta a prevenire la trasmissione e a curare i neonati colpiti. Il tasso di guarigione a seguito del trattamento si avvicina al 100% nei primissimi anni di età, per poi ridursi sensibilmente nelle età successive. Grazie alla mia proposta – conclude -, ora il Piemonte seguirà l’esempio di Toscana e Lombardia introducendo screening gratuiti nei propri protocolli sanitari”.

