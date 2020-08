Una navetta sostituisce la ferrovia Torino-Ceres da Venaria

Dal 25 agosto la linea treno Sfma, l’ex Torino-Ceres, si ferma a Venaria; per il collegamento fino a Porta Susa sarà introdotta una navetta bus di Gtt, in servizio tutti i giorni dalle ore 6 alle 20.30, mentre con la linea bus 11 sarà possibile da Venaria raggiungere piazza Baldissera, l’ex stazione Dora.

La nuova modalità è resa necessaria dai lavori per il tunnel di collegamento tra la linea ferroviaria metropolitana e il resto del passante che ora interessano direttamente la parte di ferrovia in esercizio. La nuova navetta SF2, che collegherà la stazione di Venaria con Porta Susa, sostituirà la Dora Express e potrà essere utilizzata con il biglietto acquistato per la Sfma e con i normali titoli di viaggio urbani. Dal 25 agosto, dunque, alla stazione di Venaria sarà aperta la biglietteria al pubblico, mentre a Torino Dora chiuderanno sia la biglietteria sia l’ufficio relazioni con il pubblico.

“Tutte le opere pubbliche portano con sé disagi – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi -.In questo caso si sta cercando di limitarne gli effetti e c’è la convinzione che al termine del cantiere tutto quel territorio, e probabilmente tutto il Piemonte, si gioverà di un collegamento strategico e interconnesso con aeroporto e valli di Lanzo”.

