Si è aperto l’ultimo trimestre 2021, anno che per quanto riguarda il settore automotive ha visto un trend positivo di conversione verso una mobilità più green grazie agli incentivi governativi che sono ormai prossimi all’esaurimento anche per l’ultima fascia in cui è rimasta ancora una residua disponibilità di fondi ovvero quelli con le classi di emissione più alta CO2 61-135 e i veicoli usati.

Il 2021 ha visto l’affermazione delle motorizzazioni ibride grazie soprattutto a motori Mild Hybrid, ibrido leggero alla portata di tutti disponibile sulle city car più diffuse in Italia Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Ypsilon e dei motori Plug-In Hybrid che consentono di viaggiare sia in modalità ibrida che elettrica come possiamo trovare su Jeep Compass 4xe e Jeep Renegade 4xe che hanno dominato le classifiche di immatricolazioni italiane riservate a quel tipo di alimentazione.

Fiat ha fatto evolvere la sua icona di stile, Fiat 500, presentando la Fiat 500 Elettrica che ora è anche (RED); l’auto infatti al pari di prodotti enormemente diffusi come l’Iphone può ora fregiarsi del marchio (RED): la vettura è nata dalla collaborazione tra FIAT e (RED) per diffondere il messaggio condiviso di- cura per l’ambiente, per il pianeta e per le persone.

Si è partiti per il progetto 500 RED dalla convinzione che tutti possono fare la loro parte nella lotta contro le pandemie e che quindi ciascuno può guidare il cambiamento; FIAT per veicolare il messaggio di (RED) al più ampio pubblico possibile ha reso disponibile la serie speciale sulla Famiglia 500 al completo: Nuova (500)RED, (500)RED, (500X)RED e (500L)RED avranno pertanto il colore rosso come elemento distintivo e caratterizzante sia per quanto riguarda gli esterni (a partire dalla carrozzeria, per arrivare ai loghi, alle calotte specchio e ai dettagli sui cerchi) sia per gli interni (la fascia plancia, i dettagli dei sovratappeti e gli esclusivi sedili realizzati utilizzando il filato “Seaqual®” derivato dalla plastica recuperata dagli oceani, con la firma FIAT e il logo (500)RED sullo schienale).

Novità Elettrica degli ultimi mesi è la Nuova Hyundai IONIQ5, 100% elettrica 100% tecnologica anch’essa con una forte attenzione all’ambiente grazie gli interni creati con materiali eco-compatibili e colorazioni ispirate alla natura e innovazioni come il tetto a pannelli solari che assorbe l’energia e l’immagazzina nelle batterie; Autoingros è Concessionaria Ufficiale Hyundai vi aspettiamo nello showroom di Torino di Corso Rosselli 181 per scoprire le promo su tutta la gamma.

Il 2021 ha visto anche l’apertura della sede Autoingros di Piacenza: tra le novità di Honda troviamo invece la NuovaHonda HR-V Full Hybrid che monta la tecnologia ibrida e:HEV che ha già raccolto consensi in Europa e consente la ricarica senza collegare alcun cavo

La crisi dei semiconduttori, problematica emersa negli ultimi mesi per il settore automotive, ha messo in evidenza la difficoltà della disponibilità di prodotto in pronta consegna nelle concessionarie: da Autoingros potrete trovare più di 500 auto in pronta consegna con annunci e foto consultabili direttamente online sul sito www.autoingros.it , in più potrete risparmiare fino al 30%.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito e i social Facebook e Instagram e a venire nei nostri showroom di Torino, Borgaro Torinese, Rosta, Pinerolo e Piacenza per avere maggiori informazioni sulle novità di prodotto e sulle auto subito disponibili e che vi consentiranno di risparmiare sia in fase di acquisto che sui consumi di carburante e tutto ciò anche con beneficio per l’ambiente.

