Chivasso, domenica 6 novembre. Piazza del Foro Boario, ore 14. Migliaia di bandiere rosse che sventolano con il numero 63 mentre sul maxi schermo le immagini delle moto che rombano sulla griglia di partenza della gara di Valencia della MotoGp attirano gli sguardi di tifosi, appassionati, nonni e bambini.

Ma che bella sarebbe una domenica così a Chivasso: la domenica che potrebbe far diventare Pecco Bagnaia campione del mondo della MotoGp.

E’ l’idea che sta prendendo forma in queste giornate convulse a Palazzo Santa Chiara, fatte di incontri, telefonate, messaggi su whatsapp. Dai, dai, dai! Pecco Go Free!

Ad insistere con l’amministrazione chivassese per l’organizzazione dell’evento sono stati soprattutto i due moto club della città, il “Bisko Moto Club” di Castelrosso guidato da Matteo Doria e il “MotoClub” Chivasso di Gianluca Chiesa. Con loro, a volere fortemente la festa, anche i ragazzi del Pecco Fan Club, che però la maggior parte domenica 6 saranno al seguito del campione a Valencia.

Dalle ultime news, pare che l’amministrazione di Claudio Castello si sia orientata a dire sì. E allora festa sia! Possibilmente al Foro Boario, una piazza capace di tenere migliaia di persone.

Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Matteo Doria, del Bisko.

Domenica 6 novembre Chivasso potrebbe avere un Campione del Mondo. E’ un evento straordinario per la città, una vetrina mondiale. Il BISKO Moto Club “Stefano Doria” ha in mente di organizzare qualche iniziativa? Vi ritroverete per seguire insieme la gara?

Nel 2019 avevamo, quando Pecco aveva vinto la Moto2, organizzato la diretta dell’ultima gara con un maxischermo a Castelrosso, totalmente finanziato dal Bisko Motoclub “Stefano Doria” e dal Pecco fan club per condividere con i tanti appassionati del campione e del mondo dei motori, veramente in bel momento. Seguiamo le evoluzioni di Bagnaia come pilota dagli albori, ed è motivo di grande gioia vederlo ora a questi livelli. Sicuramente guarderemo l’ultima gara con grande apprensione pronti a festeggiare, si spera, il titolo mondiale in MotoGp. Questa volta sarebbe bello che la città di Chivasso organizzasse lei qualcosa, visto che Pecco è di Chivasso

Non pensi sia l’occasione di organizzare un evento per tutti, per seguire la gara insieme: motociclisti ma anche appassionati, tifosi di Pecco, famiglie?

Assolutamente si! Sia per tifare Pecco, sia per creare un bel momento di aggregazione e festa per la città, e sia per far “volare alto” il nome di Chivasso in un’occasione di questo livello.

Un maxi schermo al foro Boario, ad esempio: è l’idea giusta?

Sarebbe l’unica cosa sensata da fare in un contesto del genere: certo vuol dire investire un minimo da parte del Comune, tra diritti Sky e maxischermo, ma d’altra parte quante manifestazioni vengono (giustamente ) sostenute con contributi comunali di 20/30mila euro? A maggior ragione sarebbe bello ed utile realizzare un maxischermo per la diretta dell’ultima gara di Motogp dove un Chivassese si gioca il Motomondiale.

Agli eventi del Motoclub transitano a Castelrosso in una giornata 2.000 motociclisti circa. Un evento del genere, non potrebbe richiamarne ancora di più? Non pensi che Pecco se lo meriti?

Penso che se pubblicizzato adeguatamente possa essere un’iniziativa dal grande successo e dalla grande risonanza. Certo che se lo meriterebbe! Forza Pecco, vai forte!!!

