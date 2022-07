San Giorgio Canavese ha dato i natali a molti personaggi illustri. Altri vi hanno invece passato molti anni della loro vita. Tra essi ricordiamo Teresa Trombetta Belloc.

Teresa Trombetta Belloc (1784-1855).

Nata il 2 luglio 1784 a San Benigno, Teresa Belloc può essere considerata una delle grandi voci rossiniane, una delle poche con l’appellativo di cantante “storica”, per esser stata fra quelle sulle cui caratteristiche vocali Rossini concepì alcuni dei suoi capolavori.

Emigrata in Francia con il padre, si dedicò agli studi musicali e debuttò in Savoia. In seguito cantò al Regio di Torino ed in molti [...]