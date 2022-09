1.446 lavoratori per una cooperativa al servizio dei cittadini h24 per 365 giorni all’anno (Natale e Pasqua compresi) su tutta l’area metropolitana: Taxi Torino è prima di tutto una realtà che lavora a fianco delle istituzioni torinesi, regolamentata dai trasporti pubblici.

E’ questo il messaggio in filigrana dei tassisti torinesi che aderiscono a iniziative come quella lanciata da AICR in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.

I nuovi defibrillatori consegnati oggi (29 settembre 2022) ai tassisti da mecenati torinesi, si inseriscono nel progetto Taxicardia, ideato in seno alla cooperativa Taxi Torino, anche in memoria di due colleghi mancati in giovane età per arresto cardiaco negli ultimi anni.