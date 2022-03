SAN SEBASTIANO DA PO. Sarà un 8 marzo diverso dal solito, quello del 2022. Infatti, il Comune di San Sebastiano da Po ha deciso di organizzare per questa giornata una raccolta di generi alimentari da inviare sul fronte di guerra in Ucraina. L’obiettivo è quello di sostenere così facendo donne, bambini e la popolazione tutta, oppressa e messa in pericolo dagli eventi bellici.

Si possono donare coperte e generi alimentari non deperibili come pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine, marmellata, tonno e carne in scatola. La raccolta avverrà martedì 8 [...]