“Silvano era lo studente che ogni insegnante vorrebbe, disponibile, educato, con la voglia d’imparare e di mettersi in gioco”. Martedì 19 aprile alle 14,30 a Bosconero si sono svolti i funerali di Silvano Rolando, 29 anni, stroncato da un infarto fulminante mentre iniziava il turno di lavoro alla Belmonte di San Ponso. Aveva frequentato l’Istituto SS.Annunziata di Rivarolo, per 16 anni, dall’asilo al liceo, passando per le elementari e la scuola media. Dice l’ex preside della scuola paritaria rivarolese, Fiorenza Bertotto: “In aula Silvano era un trascinatore, sempre rispettoso degli insegnanti, entusiasta del lavoro fatto tutti i giorni: un vero modello positivo che le sue rarissime assenze si facevano notare in classe”.

Un modello che gli insegnanti dell’Issa che l’hanno avuto vogliono mantenere vivo attraverso una borsa di studio nel nome di Silvano Rolando che sarà assegnata all’inizio del prossimo anno scolastico: “L’idea appena lanciata ha già ricevuto molti riscontri, segno della straordinaria empatia che il 29enne sapeva subito suscitare”.

Commenti