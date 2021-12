Anche il Canavese, con i suoi territori, è stato protagonista della prima edizione del Festival Internazionale delle espressioni culturali del mondo “The World in Florence”, ideato dal Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue per dare la possibilità al pubblico di visitare virtualmente il mondo attraverso gli occhi dei locals.

L’evento, a cui hanno preso parte le Tre Terre Canavesane con le eccellenze del territorio si è tenuto nei giorni scorsi a Firenze sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo, nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi. Una manifestazione che ha chiamato a raccolta [...]