Un viaggio lungo una vita: la nuova mela incantata

Gli impegni degli ultimi mesi mi hanno talmente assorbita dal condizionare fino ad inficiare la mia tempestività di scrittura. Per una giornalista stare sulla notizia è però essenziale. E per un opinionista è fondamentale seguire immediatamente la cronaca. Alias questo blog personale rischia di perdere interesse per la mancanza di attualità dei temi trattati.

Allora cambio musica.

Faccio diventare la mela incantata il mio diario di viaggio.

Giacché ogni giorno non so con certezza cosa sarà di me domani di sicuro almeno una volta a settimana avrò un argomento nuovo da trattare.

Di temi da affrontare ne ho già parecchi. Il 2020 si sta rivelando una continua avventura. Ed io sono sempre in partenza

