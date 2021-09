Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’annuncio lo si trova direttamente sul sito di Trenitalia: “Dal 1° settembre viaggia in sicurezza solo con Green Pass o certificati equivalenti su Frecce, Intercity, Intercity notte, EC, EN, Freccialink…”.

E sui treni regionali no?

No! Non è previsto alcun obbligo per quanto riguarda treni regionali, tram e metropolitane, cioè proprio i mezzi che quotidianamente vengono utilizzati da milioni di persone per raggiungere la propria sede di lavoro o di studio.

Il dibattito è [...]