Di questi tempi, essendo il livello del Po ai minimi storici, sarebbe stato giocoforza sospendere il servizio, con pesanti conseguenze per tutti. Perché i traghetti o porti natanti che assicuravano, in altra epoca, i collegamenti fra le opposte sponde del fiume non potevano disimpegnare la propria funzione in mancanza d’acqua. Poi, per fortuna, si costruirono i ponti e molti problemi furono risolti.

Di solito i traghetti del grande fiume erano formati da un paio di barconi col fondo piatto e le estremità leggermente rialzate. Sui barconi poggiava un ampio assito con uno o due casotti [...]