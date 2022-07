Compie cent’anni il mercato del martedì di Settimo Torinese. A istituirlo fu la giunta municipale presieduta dal sindaco Luigi Raspini nel luglio 1922, tre mesi prima che i fascisti marciassero su Roma e costringessero l’amministrazione civica, coi ben noti sistemi (manganello e olio di ricino), a dimettersi.

La storia dei mercati in Settimo affonda le radici in epoche niente affatto remote. «Non si fan fiere né mercati in esso luogo, non evvi alcun commercio né manifattura», constatò l’intendente provinciale Giovanni Antonio Sicco attorno alla metà del Settecento. «Qui non v’è uso di fiera né di [...]