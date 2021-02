Un progetto per salvare i kiwi tra Borgo d’Ale e Alice Castello

La moria del kiwi falcidia le coltivazioni in Piemonte: dai 5.500 ettari censiti nel 2010, dopo dieci anni ne sono rimasti produttivi 1.500 su una complessiva superficie coltivata di 3.180 ettari. La sindrome si è manifestata prima nel Vercellese, tra Borgo d’Ale e Alice Castello e si è poi estesa al Cuneese, tra Saluzzo e Lagnasco.

Ma proprio in Piemonte è nato uno studio sulla moria preso come modello di ricerca e sperimentazione da sviluppare in tutta l’Italia. Lo portano avanti il Settore Fitosanitario della Regione, la Fondazione Agrion, CREA IT-Torino e DISAFA- Università di Torino. Attualmente il gruppo di lavoro è impegnato nel progetto KIRIS, presentato nel 2020 e approvato dalla Regione Piemonte che lo ha finanziato.

Gli studiosi sono partiti dalle considerazioni delle ultime ricerche nelle quali è emerso che la moria dei kiwi “è una sindrome multifattoriale, in quanto sono coinvolti 4 fattori, ambiente, suolo, pianta e microrganismi patogeni“. Attraverso il nuovo progetto “si intende approfondire ulteriormente la conoscenza di questi aspetti allo scopo di prevenirne l’insorgenza della problematica nei nuovi impianti e di trovare possibili soluzioni per quelli già esistenti“.

Inoltre nel dicembre 2020 è stato costituito dal MIPAAF, in seno al Comitato Fitosanitario Nazionale, il gruppo di lavoro nazionale sulla moria del kiwi, coordinato dal Piemonte per gli aspetti tecnici. “E’ importante – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa – trovare in tempi rapidi una cura o metodi di prevenzione. Occorre dare un aiuto urgente ai nostri agricoltori e stiamo predisponendo un nuovo bando regionale che consentirà l’erogazione di un aiuto forfettario per ogni ettaro estirpato“.

