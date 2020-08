Un piccolo gesto può fare la differenza

Oggi 31 agosto ricorre la Giornata Internazionale della Solidarietà, istituita nel 2018 dall’ONU con l’intento di sensibilizzare la società verso tutti coloro che sono costretti a vivere una vita più disagiata e difficoltosa, in nome di un piccolo gesto di altruismo, di generosità e apertura che ognuno di noi può attuare nei confronti del prossimo. Purtroppo oggi questo concetto sta diventando sempre più insignificante e sottovalutato, con l’indifferenza che contagia sempre di più i nostri umani sentimenti, lasciandoci a volte indifferenti di fronte a guerre, povertà e migrazioni dimostrando semplicemente il nostro egoismo. Oggigiorno siamo sempre di più ossessionati dal nostro miope egocentrismo, che ci fa dimenticare gli episodi di dolore e di tristezza che avvengono nella nostra quotidianità e che abbiamo proprio sotto ai nostri occhi. Nella vita quotidiana un piccolo gesto, molte volte fa la differenza e può contribuire a cambiare la nostra vita e di chi incontriamo, credetemi a volte basta pogo come regalare un sorriso, la soddisfazione nell’animo è impagabile. In una società dove prevale l’affermazione dell’individualità e la quasi totale indifferenza nei confronti di chi non riesce a emanciparsi e a vivere in dignità, l’importanza di questa Giornata Internazionale della Solidarietà è quella di riportare alla ribalta quello che è il sentimento insito nell’animo umano attraverso un invito alla collaborazione e al sostegno tra i propri simili. Nella nostra vita di ogni giorno, niente è più nobile dell’andare in soccorso degli altri, senza alcun tornaconto personale: un piccolo gesto sentito può fare la differenza, specie nei momenti di difficoltà dove anche le piccole cose assumono una notevole importanza. Credetemi, doniamo un sorriso e calore umano a chi ne ha bisogno, il bene è contagioso.

Favria, 31.08.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana ogni singola goccia conta, dona sangue. Vieni a donare a donare il sangue a Favria MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Prelievo straordinario, abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

I sogni di una vita fanno della nostra vita un sogno.

