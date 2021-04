Un ottavo della popolazione è fuori pericolo. Gli “sfigati” saranno vaccinati a dicembre? Ecco i numeri!

Oggi, in tutto il Piemonte, sono 19.233 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Questo è quello che dice l’Unità di Crisi della Regione e non gli si può non credere. A 8.512 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna il totale è di 870.316 dosi (di cui 319.043 come seconde).

Per capire a che punto siamo con la cosiddetta “immunità di gregge” si dovrà sommare a questo dato il numero il totale delle persone che in un modo o nell’altro hanno contratto il virus pari a 319.961 (di cui 275.503 completamente guariti) così suddivisi su base provinciale: 25.971 Alessandria, 15.385 Asti, 9.917 Biella, 45.321 Cuneo, 24.797 Novara, 171.076 Torino, 12.084 Vercelli, 11.626 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.388 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

Morale? Considerando una popolazione di 4.278.798 abitanti (tanti ne conta l’Istat) significa che un po’ più di un ottavo (275.503 + 319.043) della popolazione regionale è, se non proprio “fuori pericolo”, quasi. Peraltro, basti a tutti fare mente locale sulle persone che conosciamo e ci renderemmo conto che questo dato ci sta dentro tutto.

Il problema è, semmai, il numero di vaccini. Se la media restasse di 20 mila al giorno (in due fasi), ci vorrebbero ancora altri 10 mesi per vaccinarci tutti e ciò significa che gli “sfigati” potrebbero restare in attesa sino a dicembre. Insomma per vaccinarci tutti entro agosto ci vorrebbero almeno 40 mila dosi al giorno fin da domani.

Ancora un dato. Da ieri sera a questa sera, causa Covid sono morte 23 persone il totale dei deciess è ora di 10.422, così suddivisi per provincia: 1.479 Alessandria, 643 Asti, 398 Biella, 1.257 Cuneo, 852 Novara, 4.889 Torino, 474 Vercelli, 341 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

