Sono passati pochi anni da quando molti politici e gran parte dei mezzi di informazione celebravano la fine delle ideologie e l’inarrestabile espansione del pensiero unico, di marchio anglosassone capitalista e globale.

Si teorizzò la fine della destra e della sinistra e anche delle classi sociali, restavano gli individui – consumatori da conquistare con le moderne strategie di marketing applicate anche alla politica.

La nuova divisione democratica venne impostata sui registri di sistema e anti sistema. Il che voleva dire che chi si ostinava a criticare le regole del mercato globale era fuori del perimetro di governo e della legittimità democratica.

Su questi presupposti nascevano i nuovi partiti post ideologici e il fine ultimo della politica divenne la conquista di un posto (seggio) nelle istituzioni. La rappresentanza diventava individuale, l’appartenenza e l’adesione non era più rivolta ad un partito ma ad un clan.

Il quadro internazionale cambiava ancora e la crisi finanziaria del 2008 (anch’essa di origine americana) travolgeva progressivamente le certezze del pensiero unico. Le grandi coalizioni o alleanze, la corsa verso il centro mostrarono tutta la loro debolezza di fronte all’instabilità, alla diseguaglianza prodotta dalla competizione globale, e alla vera e propria crisi di identità di un ceto medio dei paesi ricchi privo di riferimenti politici capaci di rappresentarlo.

I partiti avevano tutti virato al centro, i loro vertici erano sempre più parte delle élite e la società aveva invece bisogno di nuove speranze che solo le alternative radicali possono dare. E’ il momento del terzo polo. In poco tempo dietro il suono del pifferaio magico o del Grillo parlante milioni di persone cercarono una promessa di futuro migliore. Ma la politica mangia i propri figli e in altrettanto poco tempo chi doveva ricostruire una rappresentanza disinteressata, una risposta alle diseguaglianze generate da un sistema finanziario sempre più cinico, si rivela il più interessato occupante delle contestate “poltrone”. Il movimento delle democrazia diretta diventa rapidamente il culo di ghisa del governo a tutti i costi.

E oggi ? Il futuro degli italiani è stato disegnato nelle segrete stanze dell’élite europea. Un mare di nuovi debiti in cambio di centinaia di obbiettivi di “riforma” che nessuno conosce. Ogni politico italiano e tutti i media ripetono incessantemente P.N.R.R..

Hai fame ? c’è il PNRR. Sei disoccupato ? c’è il PNRR. Stai chiudendo il negozio o la bottega ? c’è il PNRR. La sanità non funziona ? c’è il PNRR. Gli stipendi sono sempre più bassi ed inadeguati a sostenere le spese quotidiane ? ma arriverà il PNRR che alzerà il PIL (e il tuo stipendio continuerà a restare il più basso d’Europa). Nel tuo Comune le proprietà pubbliche cadono a pezzi, i trasporti pubblici sono inguardabili e i servizi sono sempre più scadenti ? non preoccuparti perché arriverà il PNRR.

Dove non arriva il PNRR ci sono i bonus: aumenta il gas ? Salvini vuole uno stanziamento di 8 miliardi, Letta di 10, Conte di 12, Draghi con la sua credibilità annuncia che verrà stanziato tutto quel che serve e intanto arrivano le bollette raddoppiate con 30 giorni per pagarle.

Si parla sempre più, dopo le elezioni del 2023, di governo Ursula. Comunque vada destra e sinistra saranno uniti al centro con Draghi come tutor. Una nuova edizione del pentapartito. All’opposizione non ci sarà più il PCI ma la nuova Destra che, a giudicare dai saluti romani, tanto nuova non è.

Il nuovo pentapartito a guida Draghi si estenderà come formula di governo a tutta Italia?

Nel passato quella scelta politica portò alla crisi e al dissolvimento della prima Repubblica. La storia non si ripete mai in modo uguale, ma in modo simile a volte sì.

Chissà che si possa sperare in un risveglio di parte del 50% degli astenuti al voto, o ad un nuovo protagonismo dei giovani studenti che in questi giorni scendono in piazza su contenuti giusti e condivisibili.

Lasciatemi sperare. Tutto il resto è già scritto nel PNRR.

